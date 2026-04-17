ONU dispone a Ecuador buscar a ocho pescadores desaparecidos en altamar

Las familias de ocho pescadores ecuatorianos desaparecidos en enero en altamar denunciaron, el jueves 17 de abril, la falta de búsqueda de sus seres queridos por parte de instituciones estatales.

Juan Alvia, abogado de los familiares, relató que diez pescadores de la provincia Manabí salieron a faenar el pasado 13 de enero a bordo de la embarcación Fiorella, pero que el día 20 perdieron la comunicación con ellos.

Agregó que dos de los tripulantes se separaron de la embarcación y tenían previsto reencontrarse con sus compañeros horas más tarde, pero los otros ocho nunca aparecieron, por lo que pidieron ayuda a barcos cercanos y lograron volver a Manabí.

"Han dicho ante la Capitanía del Puerto y la Fiscalía que antes de la desaparición del barco Fiorella había drones merodeando y que ese día vieron humo negro en el horizonte, pero que pensaron que era un barco mercante", dijo Alvia.

El abogado señaló que tras el arribo de los pescadores sobrevivientes, las familias pidieron ayuda a la Armada, pero que no les han dado información.

Por su parte, la Fiscalía les habría señalado que "carecía de elementos para ayudar en la búsqueda marítima". Los familiares de los pescadores exigen al Gobierno que "los traigan con vida".

"Le pido al presidente Daniel Noboa, al presidente de Estados Unidos que, por favor, me los devuelvan", dijo Lourdes Mero, cuyo esposo e hijo son parte de los desaparecidos.

Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que está apoyando legalmente a las familias, aseguró que ante esta inacción estatal acudieron al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que el lunes pidió a Ecuador que implemente acciones urgentes para localizar "de forma inmediata" a los pescadores.

El Comité de la ONU dijo que la desaparición ocurrió en un contexto en el que otras naves pesqueras "habrían sido atacadas o habrían desaparecido en la costa de Manabí".