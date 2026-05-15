Pugna por el perrito Capuccino: Juzgado de Daule define hoy la custodia de la mascota

Yailin Proaño denuncia que la persona que cuidaba a su perro Capuccino no se lo quiere devolver.

En un juzgado de Daule se definirá este viernes 15 de mayo de 2026 la pugna por la custodia del perrito Capuccino.

Un perro de raza Cocker Spaniel, llamado Capuccino, iba a viajar a España con su tutora Yailin Proaño.

Sin embargo, el viaje se complicó y a pesar de tener los papeles listos para llevar al can hasta Europa, Capuccino o pudo viajar.

Los padres de Proaño son personas de la tercera edad y no podían cuidar al animal. Por lo que decidió dejarlo al cuidado de la mujer que se lo vendió cuando tenía tres meses de edad.

Pero la mujer que fue encargada de su cuidado, Sara González, se niega a devolver al animal para que viaje a España.

Proaño asegura que Capuccino tiene un microchip en el que la registra a ella como su tutora legal.

Desde Epaña, Proaño ha publicado varios videos pidiendo ayuda para recuperar la tenencia de su mascota.