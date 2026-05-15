Nuevo brote de ébola dejá 65 muertos en la República Democrática del Congo

Hasta el 15 de mayo de 2026, se ha reportado un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) que ha causado al menos 65 muertes.

Informes de autoridades sanitarias indican un nuevo brote con 65 fallecidos y un alto riesgo de expansión transfronteriza.

La RDC es una zona endémica del virus del Ébola, que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o materiales contaminados.

El ébola se contagia por fluidos

En diciembre de 2025, el Ministerio de Salud declaró el fin de un brote anterior en la provincia de Kasai, que dejó un total de 45 fallecidos, 53 casos confirmados, 11 probables y una tasa de letalidad del 70,3 %.

La enfermedad por el virus del Ébola es una infección viral grave y a menudo mortal que afecta a humanos y primates, caracterizada por fiebre hemorrágica.

Se transmite por contacto directo con fluidos corporales como sangre, saliva, orina o semen de personas infectadas y presenta tasas de letalidad que pueden rondar el 50%.