¿Cuánto es el valor máximo que entrega el Biess en un préstamo hipotecario para comprar casa?
En los préstamos hipotecarios, el Banco del IESS entrega diferentes montos máximos de acuerdo al tipo de vivienda que se quiera comprar.
Con un préstamo hipotecario del Biess, afiliados y jubilados pueden adquirir si vivienda propia vivienda propia.
Referencial Internet
Compartir
Actualizada:
13 sep 2025 - 12:01
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) tiene diferentes alternativas de financiamiento hipotecario para afiliados y jubilados que buscan adquirir una vivienda propia en el país.
Los montos máximos que se entregan en un préstamo hipotecario y las condiciones para pagar varían según el tipo de inmueble y la modalidad de préstamo.
El crédito para Vivienda Premier, está destinado para la compra de una casa nueva terminada. En este caso, el Biess otorga hasta 50 000 dólares (incluyendo gastos).
Este tiene una tasa de interés del 4,99% y puede pagarse en un plazo máximo de 25 años. En este caso, los ingresos familiares del solicitante no deben superar los 1 489,90 dólares mensuales, es decir, 3,17 salarios básicos unificados.
El crédito de Vivienda Premier aplica para:
- Vivienda única y nueva.
- Casa con más de una habitación.
- Viviendas con avalúo comercial de 53 678,70 dólares
En cambio, para quienes buscan una opción más amplia, el Biess ofrece financiamiento hipotecario para adquirir una casa, departamento o suite terminada, nueva o usada.
En estos casos, el préstamo hipotecario otorga un 95% de financiamiento hasta 90 000 dólares, con un plazo máximo de pago de 25 años.
Este crédito de hasta 90 000 dólares aplica para:
Vivienda preferencial Biess
- Vivienda única, de primer uso (nueva) y usada.
- Vivienda con más de una habitación.
- Vivienda avaluada comercialmente hasta 228,42 salarios básicos unificados.
- Ingresos familiares hasta 6,34 salarios básicos.
- Vivienda sin local comercial.
Vivienda terminada
- Casa o departamento nuevo o usado.
- Con distribución funcional secuencial (sala comedor cocina, área de máquinas, baño completo al interior de la vivienda y dormitorios.
- De existir planta alta el acceso será por las gradas internas.
- Se podrá financiar bajo esta modalidad viviendas con un local comercial, siempre y cuando, no supere el 33% del área de la construcción total.
Vivienda hipotecada
- Vivienda hipotecada a una entidad financiera que se encuentre regulada por la Superintendencia de Bancos, por un crédito concedido previamente al vendedor del inmueble.
- La compra se puede efectuar siempre y cuando la entidad financiera admita levantar el gravamen a través del procedimiento establecido de Convenio de Sustitución de Acreedor Hipotecario suscrito con el Biess.
- Se podrá financiar bajo esta modalidad viviendas con un local comercial, siempre y cuando, no supere el 33% del área de la construcción total.
Vivienda multifamiliar
- Vivienda que cuente con dos o hasta cuatro unidades de vivienda completas y funcionales.
- O hasta cuatro unidades constructivas en los que se podrá combinar entre vivienda y un local comercial; siempre y cuando, no supere el 33% del área de la construcción total.
Compartir