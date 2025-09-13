¿Cuánto es el valor máximo que entrega el Biess en un préstamo hipotecario para comprar casa?

Con un préstamo hipotecario del Biess, afiliados y jubilados pueden adquirir si vivienda propia vivienda propia.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) tiene diferentes alternativas de financiamiento hipotecario para afiliados y jubilados que buscan adquirir una vivienda propia en el país.

Los montos máximos que se entregan en un préstamo hipotecario y las condiciones para pagar varían según el tipo de inmueble y la modalidad de préstamo.

El crédito para Vivienda Premier, está destinado para la compra de una casa nueva terminada. En este caso, el Biess otorga hasta 50 000 dólares (incluyendo gastos).

Este tiene una tasa de interés del 4,99% y puede pagarse en un plazo máximo de 25 años. En este caso, los ingresos familiares del solicitante no deben superar los 1 489,90 dólares mensuales, es decir, 3,17 salarios básicos unificados.

Estos son los requisitos para renovar créditos del Biess

El crédito de Vivienda Premier aplica para:

Vivienda única y nueva.

Casa con más de una habitación.

Viviendas con avalúo comercial de 53 678,70 dólares

En cambio, para quienes buscan una opción más amplia, el Biess ofrece financiamiento hipotecario para adquirir una casa, departamento o suite terminada, nueva o usada.

En estos casos, el préstamo hipotecario otorga un 95% de financiamiento hasta 90 000 dólares, con un plazo máximo de pago de 25 años.

Este crédito de hasta 90 000 dólares aplica para: