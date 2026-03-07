¡Buscan hogar! 13 perritos rescatados en Quito en nueva jornada de adopción de la UBA

Este domingo 8 de marzo, 13 perritos rescatados están listos para ser parte de un hogar durante las dos brigadas de adopción de la Unidad de Bienestar Animal en Quito.

Las jornadas se desarrollarán en el Parque Inglés, en el norte de la ciudad, y en la Casa Somos Nueva Aurora, en el sur, de 10h00 a 14h00.

Perritos con historias de resiliencia

Detrás de cada animalito se cuenta una historia llena de dolor y resiliencia que han marcado sus vidas.

Jacobo, por ejemplo, es un cachorro de 6 meses, rescatado de una jaula en el sur de Quito.

Vivir en esas condiciones lo volvió desconfiado y reactivo, incluso a su corta edad. Tras recibir cuidados especializados hoy es un perro amoroso y sociable.

Diego, otro de los perritos en adopción tiene 3 años y fue rescatado de un tutor que lo mantenía con el hocico amarrado con una cuerda. Tiene mucha energía, por lo que busca un hogar con espacio o tutores activos que disfruten la actividad física tanto como él.

En lo que va del año, la UBA registra 44 adopciones entre el 26 en enero y 18 en febrero.