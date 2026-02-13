Indignación: se difunde video de personas que meten a dos cachorros en costales y los abandonan

"Para qué tiene perros si les va a pegar". Una denuncia pública de Acción Animal, en la red social Facebook, ha causado indignación entre los habitantes de la capital, por un presunto nuevo caso de maltrato animal en el barrio San Clemente Ballén en el sur de Quito.

En un video hecho público este viernes 13 de febrero del 2026, se observa como una pareja de adultos mayores meten en un costal a dos cachorros entre golpes y chillidos.

La mujer que graba la acción enfrenta indignada a las personas por los golpes que les dan al meterlos en los costales.

"Para qué tiene perros si les va a pegar; usted les está pegando y yo le estoy grabando y los voy a denunciar; todos los días los perros lloran", increpó la mujer al grabar la acción de las dos personas.

En la parte final del video se muestra como los cachorros son abandonados en un parque del sector cerca de una quebrada.