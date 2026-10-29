Alarmante accidentalidad en el paso a desnivel de La Vicentina

Habitantes del barrio La Vicentina, en el centro norte de Quito, expresaron su preocupación ante el recurrente registro de siniestros de tránsito en el paso a desnivel de la av. Velasco Ibarra. El incidente más reciente involucró a una furgoneta que perdió el control y quedó parcialmente suspendida entre la calzada y la estructura del puente, por lo que la comunidad demanda señalización e intervenciones de seguridad vial. Un reportaje de Brigette Mancheno.