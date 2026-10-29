Museo del Carmen Alto ofrecerá recorridos nocturnos teatralizados por el Día de los Difuntos

En el marco del Día de los Difuntos, el Museo del Carmen Alto, ubicado en el Centro Histórico de Quito, organizará un recorrido teatralizado abierto a todo público los días domingo 1 y lunes 2 de noviembre a partir de las 18:00. El valor de la entrada es de 6 dólares y cada boleto incluye una mini guagua de pan con la tradicional colada morada. Un reporte de Nathalie Jiménez.