Festival "Fiesta de los Muertos 2026" en la Ciudad Mitad del Mundo

El complejo turístico Ciudad Mitad del Mundo, al norte de Quito, prepara el festival "Fiesta de los Muertos 2026" para recibir a miles de visitantes durante el feriado. La agenda incluye el Guagua Fest, concursos de disfraces y la presentación en vivo de agrupaciones musicales como Bataola y Maribú. El costo de la entrada es de 5 dólares e incluye de cortesía una guagua de pan y colada morada. Un reporte de Juan Miguel Rodríguez.