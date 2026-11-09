Accidentes de tránsito dejan dos fallecidos durante el fin de semana en Azuay

Un grave siniestro de tránsito registrado en Cuenca entre un colectivo de transporte público y un taxi cobró la vida de una persona y dejó a otras tres con heridas de consideración. Durante los operativos del fin de semana en la provincia del Azuay se reportaron otros percances viales, entre ellos la muerte de un adulto mayor tras ser arrollado en una vía periférica. Un reportaje de Iván Rodríguez