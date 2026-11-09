Operativo militar decomisó camión con 800 cajas de cerveza ilícita en Pifo

Un patrullaje interinstitucional ejecutado por el Ejército y el Servicio Nacional de Aduana en la parroquia Pifo, al nororiente de Quito, permitió interceptar un camión que transportaba 800 cajas de cerveza de contrabando (19 800 unidades) procedentes de Colombia. El conductor abandonó el automotor tras internarse en una vía secundaria. Según inteligencia militar, el grupo Los Lobos busca disputarse el control de la carretera E35 para financiar actividades ilícitas mediante el tráfico no regularizado de mercancías.