Circular con puertas abiertas es la infracción más sancionada a conductores de buses en Quito

Datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito revelan que cerca de 7 mil conductores de buses de transporte público han sido sancionados en Quito en el transcurso del año. La infracción recurrente corresponde a la manipulación insegura de las unidades al transitar con las puertas abiertas, a lo que se suman choques e incidentes por choferes aprehendidos conduciendo en estado de ebriedad con usuarios a bordo. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez