Adulto mayor resultó herido tras ser atropellado por un camión en la av. Juan Tanca Marengo

Un nuevo siniestro de tránsito se registró en un tramo de la avenida Juan Tanca Marengo en la mañana de este viernes 13 de noviembre en Guayaquil, a la altura del Registro Civil, donde un camión atropelló a un peatón que intentaba cruzar la vía. Producto del impacto, un adulto mayor resultó herido, por lo que las autoridades y organismos de socorro trabajan en la localización de sus familiares mientras recibe atención médica. Según los reportes preliminares en el sitio, el conductor del vehículo pesado habría abandonado la escena tras el percance. Un reporte de Ricardo Cruzzaty