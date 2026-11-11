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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 11 nov 2026 - 15:39

Aeropuerto de Guayaquil instaló puertas biométricas para agilizar el control migratorio

La terminal aérea de Guayaquil renovó sus procesos de control de frontera con la incorporación de puertas electrónicas biométricas de última generación. Los nuevos dispositivos tecnológicos permitirán a los viajeros nacionales e internacionales completar el registro documental en menor tiempo, reduciendo las filas y agilizando el flujo de ingreso y salida del país. Un reportaje de Camila Guevara

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