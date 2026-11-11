Visita del papa León XIV disparó la venta de pasajes terrestres y aéreos hacia Perú

Las terminales terrestres y agencias de viaje de Ecuador registraron un repunte significativo en la demanda de pasajes hacia Perú debido al viaje apostólico del papa León XIV. La alta afluencia de ecuatorianos que buscan presenciar los eventos religiosos llevó a agotar las reservas de paquetes aéreos contratados desde septiembre y a incrementar las frecuencias en las cooperativas de transporte internacional. Un reportaje de Ricardo Cruzatty