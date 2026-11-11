Inocar advirtió lluvias extraordinarias a fines de noviembre

El Instituto Oceanográfico y de la Armada (Inocar) emitió un aviso sobre la probabilidad de lluvias extraordinarias a finales de noviembre coincidentes con las jornadas electorales, producto del incremento superior al 50% en la humedad y la temperatura superficial del mar. Mientras las autoridades de Ecuador y Perú vigilan el paso de una corriente fría marina que podría aminorar las precipitaciones, agencias peruanas ratificaron la permanencia de un evento "Súper Niño" durante el primer trimestre de 2027, manteniendo sus efectos climáticos por los próximos cinco meses. Un reportaje de Carlos Sacoto