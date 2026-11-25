Aguaje y marea alta provocaron inundaciones en la av. Malecón Simón Bolívar de Guayaquil

El incremento de la marea provocado por el aguaje generó acumulaciones de agua en varias vías de Guayaquil, incluida la avenida Malecón Simón Bolívar, así como en la urbanización Entre Ríos, en La Puntilla (Samborondón), donde la crecida del río Daule dejó calles anegadas. Estas afectaciones se reportaron entre la tarde y noche del martes 24 de noviembre en medio de las precipitaciones, luego de que el COE advirtiera que la pleamar alcanzaría los 4,48 metros a las 19h12.