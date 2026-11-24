Aguaje, pleamar y acumulación de basura agravan las inundaciones en Guayaquil

Varias calles cercanas al Estero Salado en Guayaquil permanecen anegadas debido al inicio de la fase de aguaje, situación que se repite a diario por la combinación de la pleamar y la acumulación de agua lluvia. Esta problemática perjudica la movilidad de moradores, estudiantes y mascotas en el sector, agravándose considerablemente cuando la basura acumulada obstruye los sistemas de drenaje. Un reporte de Ever Moreira