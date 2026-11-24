34 ríos desbordados en todo el país, con mayor afectación en Guayas, Los Ríos y Santa Elena

Un total de 34 ríos se encuentran desbordados a escala nacional a causa de las constantes precipitaciones que azotan al país. En la provincia del Guayas se reportan desbordamientos en el río Jaboncillo (Daule), río Vinces (Salitre), río Arenas (Playas) y el Estero Salado (Guayaquil); en Los Ríos están crecidos los ríos Caracol (Babahoyo), Macul (Vinces) y Tigrera (Montalvo), mientras que en Santa Elena se desbordaron los ríos Javita (Chanduy) y Dos Bocas (Simón Bolívar).