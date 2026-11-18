Inamhi emitió alerta por lluvias con tormentas eléctricas hasta el 21 de noviembre

Gran parte del territorio ecuatoriano registrará precipitaciones de fuerte intensidad acompañadas de tormentas eléctricas hasta el sábado 21 de noviembre, según la advertencia meteorológica emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). De forma paralela, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) alertó sobre la presencia de olas que superarán los dos metros de altura en el perfil costero. Un reportaje de Ericka Vera