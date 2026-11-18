Intensa lluvia y granizada dejaron 32 incidentes y 75 llamadas de auxilio en Riobamba

Una fuerte precipitación acompañada de granizo provocó una jornada crítica de emergencias en la ciudad de Riobamba la tarde de este martes 17 de noviembre. El evento climático generó un total de 75 llamadas de auxilio y 32 incidentes reportados en distintos puntos de la urbe, obligando a la movilización inmediata del Cuerpo de Bomberos de varias estaciones para atender las zonas afectadas. Un reportaje de Mercedes Chávez