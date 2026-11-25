AMC clausura presunta oficina de préstamos ilegales de dinero en La Mariscal, Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una presunta oficina de captación ilegal de dinero que operaba en el sector de La Mariscal, en el norte de Quito. Según las denuncias de las víctimas, los responsables exigían el pago adelantado de mil dólares bajo la promesa de entregar préstamos de hasta 10 mil dólares, pero los desembolsos nunca se concretaban. Un reportaje de Mishel Villacís