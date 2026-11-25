Miles de vehículos retenidos por años se deterioran sin ser reclamados en los patios de la CTE

Miles de vehículos permanecen retenidos en los patios de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), muchos de ellos desde hace varios años sin que sus propietarios acudan a reclamarlos. El paso del tiempo y la exposición a las condiciones climáticas del lugar aceleran el deterioro mecánico y estructural de los automotores, reduciendo drásticamente las posibilidades de que puedan volver a circular. Un reportaje de Camila Guevara