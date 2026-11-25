FF. AA. decomisó más de 38 mil dólares en pirotecnia, licor y medicina vinculada a Los Lobos

Las Fuerzas Armadas ejecutaron operativos en el centro y sur de la ciudad donde decomisaron pirotecnia artesanal y de alto impacto de comercialización prohibida, representando una afectación económica superior a los 38 mil dólares para el grupo delincuencial organizado Los Lobos. Durante las intervenciones también se incautaron cigarrillos, botellas de whisky y medicamentos sin registro sanitario procedentes de Colombia y Perú. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez