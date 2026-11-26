Operativo Apolo 41 dejó más de 25 detenidos, armas, prendas policiales, motos y dinero en efectivo

La Policía Nacional de la Zona 8 presentó los resultados del operativo Apolo 41 ejecutado en varios sectores del cantón Durán durante las últimas horas, dejando más de 25 personas aprehendidas y la incautación de armas de fuego, municiones, droga lista para su comercialización y teléfonos celulares. Durante las intervenciones también se decomisaron prendas policiales que pertenecerían a un exuniformado vinculado a un grupo delictivo, más de 30 motocicletas, en su mayoría reportadas como robadas, y vehículos en cuyo interior se hallaron 27 mil dólares en efectivo. Un reporte de Paula Kunh