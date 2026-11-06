El asalto a institución financiera en Quito estaría vinculado a la amenaza de bomba

Más de 6 000 dólares fueron robados de una entidad financiera tras un asalto armado registrado en el norte de Quito. Según investigaciones preliminares de la Policía Nacional, este hecho delictivo estaría directamente relacionado con el artefacto explosivo que fue abandonado y posteriormente detonado de forma controlada en las afueras del Complejo Judicial Norte. Las autoridades señalan que la banda estaría integrada por al menos ocho personas de nacionalidad extranjera. Un reporte de Brigette Mancheno