Ataque armado en un billar de Pascuales deja tres heridos

Un nuevo hecho violento sacudió al sector de Paquisha, en la parroquia Pascuales de Guayaquil, cuando varios sujetos armados irrumpieron en un establecimiento comercial que funcionaba como billar y dispararon de forma indiscriminada contra los presentes. El atentado dejó un saldo preliminar de tres personas heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia a casas de salud. Agentes policiales levantaron los indicios en el sitio y manejan la extorsión como principal hipótesis de la agresión.