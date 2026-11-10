Actualizado: 10 nov 2026 - 11:41
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Quitan la vida al periodista Tomás Beltrán en Manabí pese a contar con protección de Fiscalía
El periodista ecuatoriano Tomás Beltrán, director del medio digital "Calcetines", fue asesinado en los exteriores de su vivienda ubicada en Calceta, provincia de Manabí. A pesar de contar con la cobertura del programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado, el comunicador fue interceptado por sicarios. Frente a la agresión, "Reporteros Sin Fronteras" y la "Sociedad Interamericana de Prensa" exigieron una investigación célere para determinar si el crimen guarda relación con su labor periodística.