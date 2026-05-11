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Actualizado: 11 may 2026 - 11:19

ATM reporta 22 siniestros de tránsito en Guayaquil

Choques, volcamientos y decenas de personas heridas es el saldo de una jornada violenta en las vías de Guayaquil. Un reportaje de Camila Guevara

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