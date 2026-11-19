Moradores de Sangolquí denunciaron haber quedado incomunicados por obra municipal

Habitantes de Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, denuncian que una obra municipal los ha dejado prácticamente incomunicados, impidiéndoles sacar sus vehículos de las viviendas o transitar con normalidad por la vía, por lo que cuestionan la falta de planificación y exigen celeridad. Ante los reclamos, la vicealcaldesa de Rumiñahui pidió paciencia a la ciudadanía, explicando que los trabajos culminarán en febrero de 2027, aunque el paso vehicular se irá habilitando paulatinamente. Un reportaje de Nathalie Jiménez