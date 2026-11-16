Camión cargado con licor sufrió volcamiento en la autopista Narcisa de Jesús hacia la vía Daule

Un siniestro de tránsito se registró durante la mañana de este lunes 16 de noviembre en la autopista Narcisa de Jesús, en Guayaquil, en el sentido hacia la vía a Daule, donde un vehículo pesado terminó volcado sobre la calzada. De acuerdo con los reportes preliminares en el lugar, el camión que transportaba varias cajas y botellas de licor habría sufrido desperfectos mecánicos, provocando la pérdida de pista. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudió al sitio para gestionar la circulación vehicular y atender la emergencia. Un reporte de Ricardo Cruzatty