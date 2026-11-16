Cuatro días de lluvias y desbordamiento de ríos dejan más de 800 familias afectadas en Milagro

Cuatro días consecutivos de intensas precipitaciones, sumados al desbordamiento de ríos y esteros, provocaron severas inundaciones en varios sectores del cantón Milagro, en la provincia del Guayas, dejando un saldo preliminar de más de 800 familias afectadas. Ante la magnitud de la emergencia, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordinó el despliegue inmediato de 80 rescatistas y 15 botes para ejecutar las labores de evacuación y asistencia a los damnificados. Un reporte de Paula Kunh