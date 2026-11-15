Más de 30 siniestros viales dejan al menos siete fallecidos en Quito durante el fin de semana

Más de una treintena de siniestros de tránsito registrados únicamente durante este fin de semana en Quito dejan un saldo preliminar de al menos siete personas fallecidas. Entre los percances viales reportados, uno de los casos que más llamó la atención de las autoridades y la ciudadanía fue el volcamiento de un patrullero policial que previamente había sido robado por un joven en estado etílico. Un reportaje de Brigette Mancheno