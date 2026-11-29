Candidatos a la Alcaldía de Quito sufragaron desde temprano acompañados por sus familiares

Los aspirantes a la Alcaldía de Quito y a la Prefectura de Pichincha acudieron desde primeras horas de este domingo 29 de noviembre de 2026 a sus respectivos recintos electorales para ejercer su derecho al voto. Los postulantes llegaron acompañados de familiares, coidearios y autoridades locales en una jornada marcada por el llamado al civismo y la participación ciudadana en la capital y la provincia. Un reporte de Mishell Villacís