Se registran disturbios en el recinto electoral del cantón Eloy Alfaro en Esmeraldas

Incidentes registrados este domingo 29 de noviembre en un recinto electoral, en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, la Policía Nacional intervino. Debido a los desmanes ocurridos en el lugar, apenas 48 personas de todo el padrón asignado lograron ejercer su derecho al voto. El presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, confirmó que la situación ya fue controlada por la fuerza pública.