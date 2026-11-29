Se registran disturbios en el recinto electoral del cantón E...

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José Cabrera atribuye incidentes en Esmeraldas a miembros de organizaciones políticas

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, se pronunció sobre los incidentes registrados este domingo 29 de noviembre en la provincia de Esmeraldas.

Según explicó la autoridad electoral, los disturbios fueron provocados por miembros de organizaciones políticas que no lograron calificar a sus candidatos para estos comicios seccionales.

Cabrera ratificó que la situación fue controlada por la fuerza pública y que el proceso electoral continúa desarrollándose con normalidad en todo el país.