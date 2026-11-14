Caos vehicular y autos averiados en Guayaquil tras fuertes precipitaciones del viernes

La movilidad en Guayaquil se tornó sumamente complicada tras las intensas lluvias registradas este viernes 13 de noviembre. Cientos de conductores quedaron atrapados durante varias horas debido a las severas acumulaciones de agua en las principales arterias viales, mientras que otros vehículos quedaron varados en medio de las vías tras sufrir desperfectos mecánicos por el nivel del agua.