Intensifican búsqueda de dos personas desaparecidas tras caer en una zanja en Guayaquil

A consecuencia de la torrencial lluvia registrada en Guayaquil este viernes 13 de noviembre, dos personas continúan desaparecidas luego de caer en una zanja ubicada en el sector de La Florida Norte. Personal especializado del Cuerpo de Bomberos ha intensificado las labores de búsqueda y rastreo en los alrededores de este punto para dar con su paradero. Un reporte de Ricardo Cruzatty.