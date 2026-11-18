Sentencian a 40 años de cárcel a mujer que ordenó asesinar a su propio hermano en Papallacta

Katya Dolores J. V. fue sentenciada a 40 años de prisión tras ser declarada autora mediata del asesinato de su propio hermano, crimen ocurrido la noche del 9 de enero cuando el cuerpo de la víctima fue hallado junto a su camioneta en la vía a Papallacta. El Tribunal de Garantías Penales también condenó a Nelson Marcelo V. R. como autor directo, imponiendo a ambos el pago de una multa de 1.500 salarios básicos unificados y una reparación integral de 25 mil dólares a favor de los familiares.