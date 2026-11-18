Delincuentes alimentaron a perros para intentar robar un auto en el centro de Quito

Un intento de robo de vehículo generó alarma entre los habitantes del barrio San Blas del Beaterio, en el sur de Quito, durante la madrugada. Tres sujetos llegaron a bordo de un automóvil e incluso alimentaron a los perros del sector para evitar que ladraran y alertaran a los residentes; sin embargo, el atraco fue frustrado gracias a la rápida advertencia de la propietaria del automotor y la inmediata reacción de los vecinos. Un reportaje de Gustavo Jaramillo