Familia sufrió segundo atentado con explosivos en menos de dos meses y evalúa dejar su casa

Por segunda ocasión en menos de dos meses, una familia residente en el barrio Eugenio Espejo, sector Chillogallo, en el sur de Quito, fue blanco de un atentado perpetrado con un artefacto explosivo. Este nuevo ataque ha reavivado la zozobra y el temor entre los integrantes del hogar, quienes ya analizan abandonar su vivienda para salvaguardar su integridad. Un reportaje de Gustavo Jaramillo