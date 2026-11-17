Este miércoles 18 de noviembre se habilitará un carril en el km 83 de la vía Alóag-Santo Domingo

A partir de este miércoles 18 de noviembre se habilitará un carril en el kilómetro 83 de la vía Alóag-Santo Domingo con el fin de permitir el paso vehicular controlado en este corredor vial. De forma paralela, los equipos especializados continúan avanzando con los estudios técnicos para evaluar la estabilidad del talud en la zona afectada. Un reportaje de Karen Caguano