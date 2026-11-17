Volcamiento de bus interprovincial en la vía E35 en Latacunga dejó una mujer fallecida y 23 heridos

Una mujer fallecida y 23 personas heridas es el trágico saldo que dejó el volcamiento de un bus de transporte interprovincial registrado en la vía E35, a la altura del cantón Latacunga la mañana del martes 17 de noviembre. Tras perder pista, la unidad se arrastró varios metros hasta quedar a un costado de la carretera, por lo que múltiples equipos de socorro se activaron para atender la emergencia. Un reportaje de Juan Pablo Toro