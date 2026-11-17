Intensas lluvias y el colapso de un muro afectaron a una casa en La Concepción, norte de Quito

Una familia del sector de La Concepción, en el norte de Quito, solicita la urgente intervención del Municipio para realizar una inspección técnica tras los graves daños sufridos en su vivienda a raíz de las fuertes lluvias y granizadas registradas. El intenso granizo rompió los ventanales e ingresó al inmueble, mientras que el colapso de un muro colindante provocó la caída de escombros al interior del domicilio. Un reportaje de Nathalie Jiménez