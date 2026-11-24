Deportan a William Arias, cabecilla del grupo delictivo colombiano "Los Agredo"

illiam Arias, señalado como cabecilla del grupo delictivo colombiano "Los Agredo", fue deportado hacia su país a través del puente internacional de Rumichaca tras ser capturado en Machala durante la operación conjunta "Atlas 196" ejecutada por la Policía Nacional y la Subsecretaría de Migración. El individuo estaría presuntamente vinculado a delitos de homicidio, robo a personas y robo de vehículos cometidos en la ciudad de Cali. Un reportaje de Jairo Jácome