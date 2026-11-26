Organizaciones de chivas alertaron sobre estafas en redes sociales y la AMT pide verificar permisos

Ante la proximidad de las celebraciones capitalinas, organizaciones formales de chivas alertaron a la ciudadanía sobre modalidades de estafa que operan a través de redes sociales ofreciendo falsos recorridos festivos. Frente a estas denuncias, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) hizo un llamado a los usuarios para que verifiquen que las unidades y operadores contratados cuenten con todos los permisos de circulación y seguridad vigentes. Un reportaje de Stephany Paz