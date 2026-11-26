Concejales cuestionaron planificación de agenda por Fiestas de Quito

La programación oficial por las Fiestas de Quito genera debate y preocupación entre concejales metropolitanos, quienes aseguran que la falta de planificación oportuna vuelve a jugar en contra de la capital y responsabilizan al Municipio por el retraso en la difusión de la agenda. Por su parte, la Comisión de Turismo y Fiestas del Cabildo salió al paso de los cuestionamientos y reiteró que todos los eventos anunciados para celebrar a la ciudad están plenamente garantizados. Un reportaje de Stephany Paz