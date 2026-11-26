Alternativas para preservar la fertilidad en mujeres diagnosticadas con cáncer ginecológico

Enfrentar un diagnóstico de cáncer ginecológico no solo pone a prueba la salud física de una mujer, sino también su deseo de convertirse en madre en el futuro. En el segmento Vive Bien, especialistas médicos analizan el impacto de los tratamientos oncológicos en la salud reproductiva y detallan las principales alternativas científicas y quirúrgicas disponibles para preservar la fertilidad sin comprometer la lucha contra la enfermedad. Un reportaje de Stephany Paz