Chivas solo podrán circular por tres polígonos autorizados durante las Fiestas de Quito

Durante la temporada de celebraciones por las Fiestas de Quito, las chivas recreativas podrán realizar sus recorridos únicamente dentro de tres polígonos específicos determinados por las autoridades municipales. De forma paralela, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) fortalecerá los operativos de control en la capital para verificar que este servicio sea brindado exclusivamente por unidades que cuenten con todos los permisos vigentes. Un reportaje de Stephany Paz