45 agentes de tránsito y cierres viales alrededor del Estadio Atahualpa por el partido de La Tri

Ante el regreso de la selección ecuatoriana de fútbol al Estadio Olímpico Atahualpa tras nueve años de ausencia para disputar el encuentro amistoso frente a Costa Rica, las autoridades de movilidad implementaron un operativo especial en los alrededores del escenario deportivo. Desde las 06:00 de este viernes 13 de noviembre rigen los cierres viales perimetrales con el despliegue de 45 agentes civiles de tránsito, mientras que la avenida 6 de Diciembre permanecerá habilitada durante toda la jornada y solo tendrá un cierre emergente de 20 minutos al finalizar el cotejo para facilitar la evacuación. Asimismo, el sistema de transporte Ecovía extenderá su operación hasta la medianoche, por lo que se recomienda a los aficionados utilizar el transporte público. Un reporte de Stephany Paz